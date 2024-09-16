Бородавко объяснил неудачное выступление Большунова в спринте на летнем чемпионате России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, по какой причине трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира 2021 года в скиатлоне Александр Большунов неудачно выступил в коньковом спринте на летнем чемпионате России – 2024 в Тюмени. Большунов выбыл на полуфинальной стадии соревнований.

«Жалко, что Большунов не смог выйти в финал спринтерской гонки. Сломанная палка и неправильно выбранная тактика – вот причины, почему так произошло.

Александр постепенно начинает набирать свою форму. По‑настоящему он начал тренироваться только с июля, где было много тренировочной, силовой работы, но не было контрольных стартов. Сейчас же начались первые старты», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».