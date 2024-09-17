«Хочу, чтобы СВО закончилась и мы могли соревноваться». Йоханнес Клебо — о россиянах

Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо рассказал об отношениях с российским спортсменами.

«Они классные. Мы провели много поединков, где было трудно победить. Естественно, хочется их скорейшего возвращения, но есть вещи, которые важнее конкуренции в гонках, поэтому не думаю, что наши дуэли продолжатся в ближайшее время.

Я не знаю, какое будущее ждёт российский лыжный спорт. У меня нет ответов на вопросы, когда они вернутся и какой будет их уровень. Я лишь хочу, чтобы СВО (формулировка изменена в соответствие с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата») побыстрее закончилась и мы снова могли соревноваться», — сказал норвежец на встрече со СМИ во время сбора в США.

В прошлом сезоне Клебо занял второе место в общем зачёте Кубка мира — 2023/2024 после соотечественника Харальда Эстберга Амундсена и выиграл «Малый хрустальный глобус» в спринтерских гонках.

Российские лыжники отстранены от международных турниров с марта 2022 года из-за санкций FIS.