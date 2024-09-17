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«Они всегда держались в стороне». Йоханнес Клебо — об общении с российскими лыжниками

«Они всегда держались в стороне». Йоханнес Клебо — об общении с российскими лыжниками
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Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо рассказал об общении с российскими спортсменами.

«Я не знаю русский, а они не знают английского. Языковой барьер всегда мешал нашему общению. Было бы неплохо поболтать, но они всегда держались в стороне. Я давно ни с кем из них не общался», — сказал норвежец на встрече со СМИ во время сбора в США.

В прошлом сезоне Клебо занял второе место в общем зачёте Кубка мира — 2023/2024 после соотечественника Харальда Эстберга Амундсена и выиграл «Малый хрустальный глобус» в спринтерских гонках.

Российские лыжники отстранены от международных турниров с марта 2022 года из-за санкций FIS.

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