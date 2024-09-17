«Нужно оценить свой уровень». Йоханнес Клебо — о возвращении в сборную Норвегии

Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо рассказал о возвращении в национальную команду после самостоятельной подготовки к сезону.

«Дела идут очень хорошо. Я взволнован и с нетерпением жду возвращения в сборную в октябре. Было бы неплохо перед началом сезона ещё раз оценить свой уровень», — сказал норвежец на встрече со СМИ во время сбора в США.

Кубок мира — 2024/2025 по лыжным гонкам стартует 29 ноября первым этапом в Руке (Финляндия). Чемпионат мира — 2025 пройдёт с 26 февраля по 9 марта в норвежском Тронхейме.

В прошлом сезоне Клебо занял второе место в общем зачёте Кубка мира — 2023/2024 после соотечественника Харальда Эстберга Амундсена и выиграл «Малый хрустальный глобус» в спринтерских гонках.