«Я доволен мужской группой». Маркус Крамер — о подготовке сборной Италии к лыжному сезону

Тренер сборной Италии по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о подготовке мужской команды к предстоящему сезону.

«Я доволен мужской группой. В Форни Авольтри также было видно, что наши спортсмены сделали большой шаг вперёд в двойном полинге. Ещё в предыдущие месяцы я заметил, что вся группа добилась больших успехов в этом направлении. Я доволен тем, что сделал. Некоторые из них болели несколько дней во время сбора в Торсби, но я не думаю, что это из-за поездки. Всего через три дня все излечились, поэтому никаких проблем. Сезон всё ближе. Следующий сбор запланирован в Оберхофе, затем мы надеемся отправиться в Валь Сеналес на естественный снег. Далее мы отправимся в Муонио.

Я также рад за де Фабиани и Граца, потому что они оба решили проблемы со здоровьем прошлой зимой. Все идёт хорошо, но на этом этапе очень важно не заболеть и не получить травмы. Иногда лучше сделать шаг назад, чтобы не рисковать. Эта группа очень сплочена, всегда мотивирована, убеждена, в том числе благодаря результатам, уже полученным некоторыми элементами команды», — приводит слова Крамера Fondo Italia.

Напомним, Крамер с сентября 2015 года работал в сборной России, покинув её в 2022 году из-за ситуации на Украине. В мае 2022 года он возглавил национальную команду Италии. В группу специалиста вошли девять спортсменов: Франческо де Фабиани, Паоло Вентура, Федерико Пеллегрино, Джандоменико Сальвадори, Люция Скардони, Давиде Грац, Анна Комарелла, Грета Лоран и Катерина Ганц.