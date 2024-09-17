Маркус Крамер рассказал о состоянии Федерико Пеллегрино перед стартом лыжного сезона

Тренер сборной Италии по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о состоянии тренирующегося в его группе чемпиона мира Федерико Пеллегрино.

«Федерико заболел после других, когда мы уже были на сборе в Ливиньо, но он тоже на правильном пути. Поэтому мы предпочли, чтобы он не участвовал в гонках. От мужской команды у меня только положительные ощущения, от Барпа до Пеллегрино», — приводит слова Крамера Fondo Italia.

Напомним, Крамер с сентября 2015 года работал в сборной России, покинув её в 2022 году из-за ситуации на Украине. В мае 2022 года он возглавил национальную команду Италии. В группу специалиста вошли девять спортсменов: Франческо де Фабиани, Паоло Вентура, Федерико Пеллегрино, Джандоменико Сальвадори, Люция Скардони, Давиде Грац, Анна Комарелла, Грета Лоран и Катерина Ганц.