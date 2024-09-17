Маркус Крамер рассказал о подготовке женской сборной Италии к лыжному сезону-2024/2025

Тренер сборной Италии по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о подготовке женской команды к предстоящему сезону.

«Да, мне всегда интересно посмотреть, как ведут себя молодые спортсменки. Ирис де Мартин, Надин Лоран и Мария Жисмонди, например. Я рад, что у Италии есть такие таланты, не только для будущего, но и уже для настоящего. Конечно, рассчитываем на них на чемпионате мира, где они могут получить хороший опыт.

Анна Комарелла провела сложное лето, потому что у неё снова были проблемы с бёдрами, поэтому она не могла постоянно выполнять качественные тренировки. По этой причине я особенно доволен хорошим результатом, полученным в Forni Avoltri, это, безусловно, будет очень полезно, особенно для психического аспекта. Катерина Ганц провела отличное лето, и даже мне очень понравилось, что она выиграла в спринте на Summer Cross Country. Ди Чента не принимала участия в этих соревнованиях из-за проблем со спиной, однако я думаю, что группа хорошо тренировалась летом», — приводит слова Крамера Fondo Italia.

Напомним, Крамер с сентября 2015 года работал в сборной России, покинув её в 2022 году из-за ситуации на Украине. В мае 2022 года он возглавил национальную команду Италии. В группу специалиста вошли девять спортсменов: Франческо де Фабиани, Паоло Вентура, Федерико Пеллегрино, Джандоменико Сальвадори, Люция Скардони, Давиде Грац, Анна Комарелла, Грета Лоран и Катерина Ганц.