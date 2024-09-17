Губерниев назвал «пуком вечности» слова Клебо о том, что он соскучился по россиянам

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова норвежского лыжника пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо о том, чон соскучился по соперничеству с россиянами.

«Йоханнес, чтобы это не было сотрясанием воздуха, твоя страна не пускает россиян вообще. FIS (Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда. — Прим. «Чемпионата»), где русофобы, не видит русских. Так что здесь от слов нужно переходить к делу. Так что собирай общественность, пиши, звони, требуй, в правительство Норвегии бумагу, в FIS. Может, к тебе кто-нибудь присоединится, и тогда жизнь расцветёт пламенными красками. Тогда будет с кем соревноваться. А так, это всё пук вечности, хотя, конечно, спасибо, Йоханнес», — сказал Губерниев в эфире своего телеграм-канала.

В прошлом сезоне Клебо занял второе место в общем зачёте Кубка мира — 2023/2024 после соотечественника Харальда Эстберга Амундсена и выиграл «Малый хрустальный глобус» в спринтерских гонках.

Российские лыжники отстранены от международных турниров с марта 2022 года из-за санкций FIS.