«Никто не знает, как пробежал Большунов». Губерниев — о календаре летнего ЧР по лыжам

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал календарь летнего чемпионата России – 2024 по лыжным гонкам.

«Я не смотрел чемпионат России. Мне что, делать нечего, чтобы так понедельник проводить? Люди, которые проводят утро понедельника за просмотром чемпионата России, очень хотят, чтобы о результатах никто не узнал. Никто в стране не знает, как пробежал Большунов, и не узнает», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Летний чемпионат России проходит с 15 по 19 сентября в Тюмени. Мужской и женский спринт проходил в понедельник утром, 16 сентября. Золотые медали завоевали Анастасия Фалеева и Савелий Коростелёв, Александр Большунов закончил выступления в мужском спринте на полуфинальной стадии.