Истомина стала чемпионкой России в разделке классическим стилем на 15 км на лыжероллерах

Лыжница Мария Истомина стала чемпионкой России в гонке на 15 км классическим стилем на лыжероллерах с результатом 36.52,6.

Второй стала Татьяна Сорина с результатом 37.12,4, а тройку лидеров замкнула Екатерина Смирнова (37.16,5).

Лыжи. Чемпионат России. Женщины. Роллеры. 15 км. Классический стиль: