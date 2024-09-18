Истомина стала чемпионкой России в разделке классическим стилем на 15 км на лыжероллерах
Поделиться
Лыжница Мария Истомина стала чемпионкой России в гонке на 15 км классическим стилем на лыжероллерах с результатом 36.52,6.
Лыжные гонки. Летний чемпионат России-2024. Тюмень
Женщины. Роллеры. 15 км. Классический стиль
18 сентября 2024, среда. 08:30 МСК
Идёт
1
Мария Истомина
Архангельская - Пермский
36:52.6
2
Татьяна Сорина
Тюменская область
+19.80
3
Екатерина Смирнова
Тюменская область
+23.90
Второй стала Татьяна Сорина с результатом 37.12,4, а тройку лидеров замкнула Екатерина Смирнова (37.16,5).
Лыжи. Чемпионат России. Женщины. Роллеры. 15 км. Классический стиль:
- Мария Истомина (Архангельская область) — 36.52,6
- Татьяна Сорина (Тюменская область) — 37.52,6
- Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 37.16,5
- Елизавета Маслакова (Москва) — 37.17,3
- Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 37.18,6
- Дарья Канева (Республика Коми) — 37.25,5
- Арина Каличева (Москва) — 37.26,9
- Арина Кусургашева (Москва) — 37.50,4
- Арина Былинко (Рязанская область) — 37.52,3
- Алёна Плечёва (Челябинская область) — 37.53,5
Комментарии
- 18 сентября 2024
-
09:56
- 17 сентября 2024
-
15:08
-
14:56
-
12:29
-
12:12
-
12:10
-
11:33
-
10:38
-
10:27
-
10:08
- 16 сентября 2024
-
20:19
-
19:00
-
13:19
-
13:10
- 15 сентября 2024
-
18:43
-
14:04
-
12:19
-
10:06
- 13 сентября 2024
-
16:40
-
14:21
-
14:00
- 12 сентября 2024
-
21:58
-
07:00
-
00:42
- 11 сентября 2024
-
15:36
-
15:04
-
12:31
- 10 сентября 2024
-
21:25
-
17:56
- 9 сентября 2024
-
22:46
- 6 сентября 2024
-
20:26
-
16:25
-
16:15
- 5 сентября 2024
-
16:01
- 4 сентября 2024
-
10:58