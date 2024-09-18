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Савелий Коростелёв выиграл золото летнего ЧР в гонке на 20 км, у Большунова — бронза

Савелий Коростелёв, представляющий республику Татарстан, стал победителем в гонке на 20 км классическим стилем в рамках летнего чемпионата России по лыжным гонкам. Он преодолел дистанцию за 44.01,7 секунды.

Второе место занял Алексей Червоткин, выступающий за Тюменскую область с отставанием от лидера в 11,8 секунды. Тройку лидеров замкнул Александр Большунов (Архангельская область), отставший от победителя на 25,5 секунды.

Лыжи. Летний чемпионат России. Мужчины. Гонка с раздельным стартом на 20 км. Классический стиль:

Савелий Коростелёв (республика Татарстан) — 44.01,7 Алексей Червоткин (Тюменская область) — отставание 11,8 секунды Александр Большунов (Архангельская область) + 25,5 Илья Семиков (республика Коми) + 39,9 Сергей Ардашев (республика Татарстан) + 58,5 Артём Мальцев (Тюменская область) + 1.00,4