«Не обращала внимание даже на подсказки тренеров». Сорина — о летнем чемпионате России

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Татьяна Сорина прокомментировала своё выступление в гонке с раздельным стартом на чемпионате России на 15 км на лыжероллерах классическим стилем.

«Я ещё не видела раскладу по кругам, но сегодня самая главная задача была просто ровно разложиться и поддержать ку среднюю скорость, которую я сейчас имею. Сегодня гораздо лучше, чем в первый день. Приработалась и терпелось уже хорошо.

Вообще не обращала внимание на соперниц, даже на подсказки тренеров, потому что у всех задачи и раскладка разная. Шла со спокойной головой», — приводит слова Сориной «Тюменская арена».

На чемпионате России на лыжероллерах с раздельным стартом на 15 км классическим стилем Татьяна Сорина заняла второе место (37.52,6). Чемпионкой стала Мария Истомина (36.52,6).