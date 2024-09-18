«Рад, что она не будет соревноваться среди мужчин». Йоханнес Клебо — о возвращении Йохауг

Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо высказался о возвращении своей соотечественницы Терезе Йохауг в спорт.

«В первую очередь, я рад, что она не будет соревноваться среди мужчин, потому что соперничать с ней в марафоне было бы сложно. Также я думаю, что её камбэк положительно скажется на интересе к лыжным гонкам. Она суперзвезда. Мы знаем, какие результаты Тереза показывает на трассе. Интересно посмотреть, чего она достигнет после возвращения. Жду с нетерпением. Любопытно, в каких гонках она выступит до чемпионата мира, но в том, что она собирается побеждать везде, ни у кого сомнений нет», — приводит слова Клебо BT.

Напомним, в этом году 36-летняя Йохауг объявила о возвращении в спорт. Терезе – четырёхкратная олимпийская чемпионка, обладательница 14 золотых медалей мировых первенств, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.