«Хочу соревноваться как можно больше». Карлссон — об участии в «Тур де Ски»

Чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр в эстафете шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась об участии в «Тур де Ски».

«Я готова к старту настолько, насколько это вообще возможно сейчас. Хочу как можно больше соревноваться в первой половине сезона», — приводит слова Карлссон Expressen.

Ранее бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионка мира в эстафетных гонках шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, когда собирается завершить карьеру. Спортсменка, которой сейчас 24 года, планирует, что её последним лыжным турниром станет домашний чемпионат мира в шведском Фалуне, который состоится весной 2027 года.