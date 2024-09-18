Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Хочу соревноваться как можно больше». Карлссон — об участии в «Тур де Ски»

«Хочу соревноваться как можно больше». Карлссон — об участии в «Тур де Ски»
Комментарии

Чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр в эстафете шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась об участии в «Тур де Ски».

«Я готова к старту настолько, насколько это вообще возможно сейчас. Хочу как можно больше соревноваться в первой половине сезона», — приводит слова Карлссон Expressen.

Ранее бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионка мира в эстафетных гонках шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, когда собирается завершить карьеру. Спортсменка, которой сейчас 24 года, планирует, что её последним лыжным турниром станет домашний чемпионат мира в шведском Фалуне, который состоится весной 2027 года.

Материалы по теме
Истомина стала чемпионкой России в разделке классическим стилем на 15 км на лыжероллерах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android