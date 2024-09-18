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Елена Вяльбе отреагировала на слова Йоханнеса Клебо о соперничестве с россиянами

Елена Вяльбе отреагировала на слова Йоханнеса Клебо о соперничестве с россиянами
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не хочет обсуждать слова пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо о том, чон соскучился по соперничеству с россиянами.

«Слова Клебо о том, что он скучает по нам? Даже не хочу ни его, ни кого-то еще обсуждать. Вообще нет желания это комментировать. Пусть скучают!», — приводит слова Вяльбе Sport24.

Ранее спортивный журналист Дмитрий Губерниев назвал «пуком вечности» слова Клебо о том, что он соскучился по россиянам.

Российские лыжники отстранены от международных турниров с марта 2022 года из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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