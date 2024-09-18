Карлссон — о восстановлении: не знаю как прогулка с палками поможет зимой бежать быстрее

Чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр в эстафете шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, что проблема со стопой, из-за которой она пропустила сбор в Тронхейме, сейчас её не беспокоит.

«Я тренируюсь как обычно и думаю, что всё идет хорошо. У меня с этим проблемы уже много лет. Решила, что не хочу ничем рисковать, и остался дома в Тронхейме. Да, я научилась это принимать. Это то, с чем мне придётся иметь дело. У каждого есть свои недостатки. Но сейчас дела идут хорошо.

Вот сегодня у нас был четырёхчасовой поход по горам. Было ок. Я, правда, не знаю, как такая прогулка с палками и кофе в рюкзаке мне поможет зимой бежать быстрее, но, по крайней мере, нога проверку прошла », — приводит слова Карлссон Expressen.

Ранее бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионка мира в эстафетных гонках шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, когда собирается завершить карьеру. Спортсменка, которой сейчас 24 года, планирует, что её последним лыжным турниром станет домашний чемпионат мира в шведском Фалуне, который состоится весной 2027 года.