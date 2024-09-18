«Приятно приносить пользу региону». Червоткин — о выступлении на летнем ЧР по лыжам

Алексей Червоткин, прокомментировал своё выступление в гонке на 20 км классическим стилем в рамках летнего чемпионата России по лыжным гонкам. Спортсмен, выступающий за Тюменскую область, занял второе место.

«Конечно, приятно приносить пользу региону, зарабатывать очки, повышать рейтинг плюс себе личную награду. Всё хорошо, всё здорово.

Солнце сегодня напекало и от этого голова немного пухнула, но это лучше, чем дождь, когда приходится бежать по сырому асфальту. Сегодня было приятней и скорость выше», — сказал Червоткин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Победителем 20-километровой разделки стал Савелий Коростелёв, представляющий республику Татарстан. Тройку лидеров замкнул олимпийскй чемпион Александр Большунов (Архангельская область).

29-летний российский лыжник, чемпион и призёр Олимпийских игр в эстафете Алексей Червоткин на этом турнире впервые представлял Тюменскую область.