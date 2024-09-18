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Мария Истомина выделила наиболее тяжёлую для неё гонку на летнем чемпионате России

Мария Истомина выделила наиболее тяжёлую для неё гонку на летнем чемпионате России
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Лыжница Мария Истомина рассказала, какая гонка далась ей тяжелее на летнем чемпионате России по лыжероллерам — 15 км классическим или свободным стилем.

«Обе были, наверное, почти равноценные, но сегодня всё-таки было тяжелее. Учитывая, что это был третий день соревнований, усталость немного накопилась.

Хотела начинать поспокойнее. Не думала, что начну настолько спокойно, потом пришлось чуть-чуть добавить. Думала, не скажется ли это в дальнейшем на дистанции, но нет, не сказалось», — сказала Истомина в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Мария Истомина стала чемпионкой России по лыжероллерам в гонке на 15 км классическим стилем с результатом 36.52,6, а также в гонке свободным стилем с результатом 35.55,7.

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