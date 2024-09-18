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Елена Вяльбе подвела итоги летнего чемпионата России по лыжным гонкам

Елена Вяльбе подвела итоги летнего чемпионата России по лыжным гонкам
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от летнего чемпионата России по лыжным гонкам.

«Хорошее впечатление, практически все выходили на старт. Конечно, лидерам мужчинам в первой гонке не очень повезло, был дождь, но всё равно победил сильнейший. В целом всё хорошо.

Я вообще на лыжероллеры никогда не обращаю внимания. Это соревнования специально для тренеров, чтобы они посмотрели, как провели лето, потому что есть ещё время, чтобы что-то исправить перед зимой. Роллеры — это очень большое отличие от лыж», — сказала Вяльбе в эфире телеканала «Матч ТВ».

Летний чемпионат России по лыжным гонкам проходил в Тюмени с 15 по 18 сентября.

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