Елена Вяльбе подвела итоги летнего чемпионата России по лыжным гонкам

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от летнего чемпионата России по лыжным гонкам.

«Хорошее впечатление, практически все выходили на старт. Конечно, лидерам мужчинам в первой гонке не очень повезло, был дождь, но всё равно победил сильнейший. В целом всё хорошо.

Я вообще на лыжероллеры никогда не обращаю внимания. Это соревнования специально для тренеров, чтобы они посмотрели, как провели лето, потому что есть ещё время, чтобы что-то исправить перед зимой. Роллеры — это очень большое отличие от лыж», — сказала Вяльбе в эфире телеканала «Матч ТВ».

Летний чемпионат России по лыжным гонкам проходил в Тюмени с 15 по 18 сентября.