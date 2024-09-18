Клебо — о возвращении Нортуга: в Швеции это худшая новость, которую можно получить

Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо заявил, что возвращение Петтера Нортуга в спорт вызовет переполох в Швеции.

«Я считаю, что в Швеции, возможно, это худшая новость, которую можно получить, — что он объявит о своём возвращении.

Будет интересно посмотреть: он хорошо тренируется и продолжает идти вперёд. Ему предстоит принять участие в некоторых лыжных гонках, потому что его задачей будет пройти квалификацию. Мне не терпится увидеть, чего он сможет достичь.

Думаю, квалификация, наверное, будет сложной. Но было бы безумно весело, если бы он вернулся и снова выступил на соревнованиях. Все были бы этому рады», — приводит слова Клебо TV2.

Ранее 38-летний Петтер Нортуг допустил возможность своего возвращения в сборную Норвегии по лыжным гонкам и участие в чемпионате мира — 2025.