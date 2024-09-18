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Савелий Коростелёв поставил себе оценку за выступление на летнем ЧР по лыжным гонкам

Савелий Коростелёв поставил себе оценку за выступление на летнем ЧР по лыжным гонкам
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Представляющий республику Татарстан Савелий Коростелёв прокомментировал победу в 20-километровой гонке классическим стилем в рамках летнего чемпионата России по лыжным гонкам.

«Тяжёлая гонка, нужно было правильно разложиться. Серёга Волков помог мне сегодня. За счёт того, что мы ехали с ним в паре, удалось немного отдохнуть. Первый круг получился у меня сильным, потом старался удержать темп, отдохнул с Волковым, и к концу гонки получилось увеличить скорость.

В кроссе участвовать не буду. Поставлю себе пять с плюсом за выступление на турнире», — сказал Коростелёв в эфире телеграм-канала Ивана Докукина.

Второе место в гонке занял Алексей Червоткин, выступающий за Тюменскую область, тройку лидеров замкнул олимпийский чемпион Александр Большунов (Архангельская область).

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