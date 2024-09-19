Егор Сорин высказался о непоказе летнего чемпионата России по лыжным гонкам по телевизору

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался об отсутствии трансляции летнего чемпионата России по лыжным гонкам по телевизору.

«Мне кажется, когда речь идёт о развитии спорта в стране, это неправильно. Та борьба, что шла фактически во всех дисциплинах, точно не испортила бы телевизионную картинку. Ведь практически все наиболее именитые спортсмены здесь участвовали. Да и многие успели соскучиться в межсезонье. Не говоря уже о том, что лыжными гонками у нас в стране занимается большое количество людей. И одна из основных государственных задач, считаю, стимулировать этот рост популярности», — приводит слова Сорина RT на русском.

— Я уже не говорю про чувства спортсменов. Обидно, наверное, выходить на старт с ощущением, что тобой не интересуются.

— Когда спортсмена показывают, он и сам с другим настроем выходит на старт. Знает, что трансляцию увидят близкие, семья, люди, которые болеют и поддерживают. В условиях нашего отстранения от международных стартов мы все должны задуматься о том, как развивать свой вид спорта, — добавил Сорин.

Напомним, ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от летнего чемпионата России по лыжным гонкам. Она заявила, что эти соревнования проводятся исключительно для тренеров, чтобы они могли отследить прогресс в подготовке спортсменов к основной части сезона.

Летний чемпионат России по лыжным гонкам проходил в Тюмени с 15 по 18 сентября.