Тренер Егор Сорин назвал главную цель на сезон-2024/2025 для Александра Терентьева

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин назвал главную цель на сезон-2024/2025 для двукратного призёра Олимпийский игр 2022 года Александра Терентьева. Сорин в том числе заявил о работе в перспективе над качествам, которые позволят спортсмену лучше выступать в дистанционных гонках. Напомним, сейчас Терентьев считается спортсменом, особо тяготеющим к спринтерским дистанциям.

«Пока мы просто восстанавливаем его возможности, которые по ряду причин, которые я не хотел бы называть, были потеряны в прошлом году. Поэтому задача на текущий сезон — вернуть спортсмена на тот уровень, на котором он когда-то был. Понятное дело, что мы всё равно будем надеяться, что Саша сумеет подтянуть и дистанционные гонки, но в этом сезоне такой задачи не стоит», — приводит слова Сори RT на русском.

Напомним, ранее Александр Терентьев выиграл спринт на летнем чемпионате России по лыжным гонкам. Второе место занял Савелий Коростелёв, третье — Иван Горбунов.