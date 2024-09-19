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«Было не так просто предсказать». Егор Сорин — о проигрыше Большунова на летнем ЧР

«Было не так просто предсказать». Егор Сорин — о проигрыше Большунова на летнем ЧР
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал проигрыш трёхкратного олимпийского чемпиона 2022 года российского лыжника Александра Большунова на летнем чемпионате России по лыжным гонкам. Напомним, в гонке на 20 км он занял третье место, а Савелий Коростелёв выиграл золото.

— По прошлому сезону у многих сложилось впечатление, что Большунов вообще недосягаем. То, что он проиграл дистанцию, на которой традиционно силён, вас хоть немножко удивило?

— Я, конечно, понимал, что Александр выступит гораздо сильнее, нежели в коньковой дисциплине. Чего ожидать от него в классике, мне было не так просто предсказать. Последние четыре года Большунов ведь пропускал такие старты. Вообще не помню, честно говоря, когда он последний раз выступал на летних чемпионатах России — всё время были какие-то причины, которые мешали ему принять участие. Здорово уже то, что Александр приехал и смог выступить. Благодаря этому статус нынешнего чемпионата сразу поднялся, — приводит слова Сори RT на русском.

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