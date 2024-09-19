Шведская лыжница — о допуске россиян: почему мы должны делать исключения из правил?

Чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр в эстафете шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась о допуске россиян на международные старты.

«Тут нет простого ответа. Очень жаль отдельных спортсменов, но ситуация касается не только их и выходит за рамки соревнований. Тогда почему мы должны устанавливать исключения из правил для кого-то? Не думаю, что сейчас подходящий момент для возвращения российских лыжников. Если честно, то мы в сборной не обсуждаем это. Некоторые задумываются о том, что вообще у них там происходит в спорте? Но информации мало. Для нас это белое пятно», — приводит слова Карлссон TV4.

Ранее бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионка мира в эстафетных гонках шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, когда собирается завершить карьеру. Спортсменка, которой сейчас 24 года, планирует, что её последним лыжным турниром станет домашний чемпионат мира в шведском Фалуне, который состоится весной 2027 года.