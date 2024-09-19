Лыжница Терезе Йохауг возмутилась расписанием ЧМ-2025 в норвежском Тронхейме

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о программе ЧМ-2025 по лыжным гонкам, который пройдёт у неё на родине в Тронхейме. Спортсменка осталась недовольной тем, что в Международный женский день, который празднуется 8 марта, лыжницы будут отдыхать, а не соревноваться.

— Я вообще-то думала, что женщины должны пробежать марафон в Международный женский день. Это было бы лучше. Но я не знаю, кто так решил сделать.

— Это призыв к организаторам с просьбой внести изменения?

— Да! Это просьба. Именно это я и хотела сказать, — приводит слова Йохауг NRK.

Отметим, что 8 марта на ЧМ-2025 запланирован мужской марафон на 50 км, а женский старт на аналогичной дистанции состоится на следующий день.