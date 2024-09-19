«Мой план прост — участвовать везде, где смогу». Йоханнес Клебо — о зимнем сезоне

Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо рассказал о подготовительном сборе в США и своих планах на зимний сезон.

«Сбор в Юте (штат в США. — Прим. «Чемпионата») прошёл хорошо. Всё задуманное получилось сделать. Тут отличные места для тренировок. Вы просто надеваете ролики, выходите из дома и катаетесь несколько часов, набирая высоту согласно вашему плану. Обычно я поднимался до 2900 м и либо снимал ролики, либо возвращался на них обратно к дому.

Мой соревновательный календарь очень простой — участвовать зимой везде, где только смогу, за редким исключением. Этим летом я смотрел на ситуацию довольно мрачно, но сейчас всё выглядит хорошо. Не так хорошо, как в прошлом году, но не сомневаюсь, что скоро наверстаю упущенное и подойду в хорошей форме к ноябрьскому открытию сезона в Бейтостолене. Дальше этапы Кубка мира и «Тур де Ски». Для меня «Тур» — второй по важности турнир сезона. Если проблем со здоровьем не будет, то я там стартую. В конце января и начале февраля, скорее всего, пропущу один-два гоночных уикенда из-за высотного сбора перед чемпионатом мира. А в Тронхейме (место проведения ЧМ-2025. — Прим. «Чемпионата») постараюсь выступить во всех видах программы, если пройду командный отбор. В марте возвращаемся на Кубок мира», — приводит слова Клебо Langrenn.

Кубок мира — 2024/2025 по лыжным гонкам стартует 29 ноября первым этапом в Руке (Финляндия). Чемпионат мира — 2025 пройдёт с 26 февраля по 9 марта в норвежском Тронхейме.

В прошлом сезоне Клебо занял второе место в общем зачёте Кубка мира — 2023/2024 после соотечественника Харальда Эстберга Амундсена и выиграл «Малый хрустальный глобус» в спринтерских гонках.