Бородавко призвал не драматизировать по поводу третьего места Большунова на летнем ЧР

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на летнем ЧР в Тюмени. Лидер сборной занял третье место в гонке на 20 км.
«Для него это первый контрольный старт, полгода Саша не стартовал. Выполнял большой объём работы. Нормальная форма, я бы не драматизировал всё это, сейчас всего лишь летняя подготовка», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».
Савелий Коростелёв, представляющий республику Татарстан, стал победителем в гонке на 20 км классическим стилем в рамках летнего чемпионата России по лыжным гонкам. Он преодолел дистанцию за 44.01,7 секунды.