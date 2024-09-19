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Бородавко призвал не драматизировать по поводу третьего места Большунова на летнем ЧР

Бородавко призвал не драматизировать по поводу третьего места Большунова на летнем ЧР
Юрий Бородавко
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на летнем ЧР в Тюмени. Лидер сборной занял третье место в гонке на 20 км.

«Для него это первый контрольный старт, полгода Саша не стартовал. Выполнял большой объём работы. Нормальная форма, я бы не драматизировал всё это, сейчас всего лишь летняя подготовка», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Савелий Коростелёв, представляющий республику Татарстан, стал победителем в гонке на 20 км классическим стилем в рамках летнего чемпионата России по лыжным гонкам. Он преодолел дистанцию за 44.01,7 секунды.

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