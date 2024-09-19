Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Норвежский лыжник Симен Крюгер заразился коронавирусом на сборе в Швеции

Норвежский лыжник Симен Крюгер заразился коронавирусом на сборе в Швеции
Симен Хегстад Крюгер
Комментарии

Несколько членов лыжной сборной Норвегии заболели коронавирусом на сборе в Торсби (Швеция). Об этом сообщили в Langrenn.

Уточняется, что среди заразившихся двукратный олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер, Ивер Тильдхейм Андерсен и Ховард Солос Тёугбёль. Спортсменам пришлось покинуть расположение команды. Известно, что Крюгер заболел коронавирусом в третий раз.

Напомним, минувшим летом Симен Крюгер сыграл свадьбу с Кристиной Рингсё Туфте. Торжество состоялось в Телемарке (Норвегия) в начале июля. Отмечается, что на празднике присутствовали некоторые коллеги Крюгера по национальной команде, но фамилии лыжников не уточняются.

Материалы по теме
Шведская лыжница — о допуске россиян: почему мы должны делать исключения из правил?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android