Норвежский лыжник Симен Крюгер заразился коронавирусом на сборе в Швеции

Несколько членов лыжной сборной Норвегии заболели коронавирусом на сборе в Торсби (Швеция). Об этом сообщили в Langrenn.

Уточняется, что среди заразившихся двукратный олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер, Ивер Тильдхейм Андерсен и Ховард Солос Тёугбёль. Спортсменам пришлось покинуть расположение команды. Известно, что Крюгер заболел коронавирусом в третий раз.

Напомним, минувшим летом Симен Крюгер сыграл свадьбу с Кристиной Рингсё Туфте. Торжество состоялось в Телемарке (Норвегия) в начале июля. Отмечается, что на празднике присутствовали некоторые коллеги Крюгера по национальной команде, но фамилии лыжников не уточняются.