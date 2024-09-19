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Йоханнес Клебо назвал имена лыжников, которых он будет опасаться в новом сезоне

Йоханнес Клебо назвал имена лыжников, которых он будет опасаться в новом сезоне
Йоханнес Клебо
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Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо назвал имена соперников, которые представляют для него угрозу в новом сезоне.

«Есть Йиво Нисканен, который в своей лучшей форме бесподобен в классическом стиле. Конечно, в коньковом спринте француз Люка Шанава. Знаю, что этим летом он спрогрессировал в плане выносливости. Это человек, которого можно победить. Вильям Порома — один из тех, с кем будет сложно справиться. Калле [Хальфварссон] уже долгое время находится в топе, и я надеюсь, что так оно и будет дальше. Интересно понаблюдать за Алваром [Мюльбаком], который прогрессирует. Достигнет ли он нового уровня? Он уже много лет является профессионалом. И наконец-то он становится тем, кого можно победить», — приводит слова Клебо Langrenn.

Ранее Клебо заявил, что возвращение Петтера Нортуга в спорт вызовет переполох в Швеции.

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