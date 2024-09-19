«Взгляд у неё точно Наташи». Терентьев трогательно высказался о новорождённой дочке

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Александр Терентьев трогательно высказался о новом этапе в своей личной жизни — отцовстве.

21 августа 2024 года олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Терентьева (Непряева) родила Александру дочку. Для спортсменов это первый родительский опыт.

«Маленькая такая девочка — 3 кг. Когда я в первый раз её взял, то даже не понял, что держу свою дочку. Мне казалось, что она такая лёгкая. Но сейчас уже видно по фото, что растёт. Каждый день прошу Наташу, чтобы она фотографировала, присылала мне. Три раза в день чтобы фотоотчёт был (смеётся).

Жизнь, конечно, да, сильно изменилась. В плане того, что как-то раньше мысли были о спорте, друзьях, туда-сюда. А сейчас только дочка. У меня есть жена и дочка. Вот просто захожу в телефон и первое, что я смотрю, — это фотки дочки.

На кого дочь больше похожа внешне? Когда спит, на маму. Похожа на нас обоих, но вот взгляд Наташи точно», — сказал Терентьев в телеграм-канале «Тюменская арена».