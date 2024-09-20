Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Эбба Андерссон — о межсезонье: иногда полезно шагнуть за пределы лыжного пузыря

Эбба Андерссон — о межсезонье: иногда полезно шагнуть за пределы лыжного пузыря
Эбба Андерссон
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам Эбба Андерссон поделилась тем, на что обратила внимание во время подготовки к новому сезону-2024/2025.

«Весной я пыталась хорошо восстановиться в физическом плане, потому что во второй половине прошлого сезона моё тело было не сбалансировано. После этого я сделала шаг назад и извлекла уроки из этого. Тело ведь не всегда легко понять. Это может быть довольно сложно, но важно прислушиваться к нему. Иногда полезно шагнуть за пределы лыжного пузыря. Это даёт больше энергии для соревнований», — приводит слова Андерссон Fondo Italia.

26-летняя Эбба Андерссон – двукратный призёр Олимпийских игр в эстафете, трёхкратная чемпионка мира. В общем зачёте Кубка мира сезона-2023/2024 шведка заняла 10-е место.

Материалы по теме
Шведская лыжница — о допуске россиян: почему мы должны делать исключения из правил?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android