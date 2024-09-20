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Финские лыжники будут оплачивать своё участие в отборе к этапам Кубка мира

Финские лыжники будут оплачивать своё участие в отборе к этапам Кубка мира
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Исполнительный совет лыжной ассоциации Финляндии принял решение о том, что финским лыжникам в ближайшее время придётся оплачивать своё участие в отборочных соревнованиях к Кубку мира.

«Cумма оплаты за участие ещё не определена, но она не превысит 500 евро. Скорее всего, это будет касаться каждого уикенда, а также и всех спортсменов», — приводит слова директора Федерации лыжного спорта Финляндии Марлинs Валтасолs «РИА Новости Спорт» со ссылкой на Ilta Sanomat.

Ранее Федерация лыжного спорта Финляндии заявляла о неготовности к подаче заявки на проведение чемпионата мира 2029 года из-за финансовых проблем.

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