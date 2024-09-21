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«Нашей девочке уже месяц». Наталья Терентьева поделилась трогательным фото своей дочери

«Нашей девочке уже месяц». Наталья Терентьева поделилась трогательным фото своей дочери
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира — 2021/2022 Наталья Терентьева (Непряева) поделилась трогательным фото с дочкой, которой сегодня, 21 сентября, исполнился один месяц.

Фото: Из личного архива спортсменки

«Нашей девочке уже один месяц… и 11 месяцев Акселю», — подписала фото Терентьева на своей странице в телеграм-канале.

Напомним, в начале апреля стало известно, что Наталья Терентьева и её супруг Александр покинули группу старшего тренера сборной России Юрия Бородавко и начали тренироваться у Егора Сорина. Терентьева в сентябре перенесла операцию и полностью пропустила сезон‑2023/2024. Терентьев также часто заболевал на протяжении года и почти полностью пропустил Спартакиаду сильнейших.

С сезона-2024/2025 Александр выступает за сборную Тюменской области, а Наталья — за команду Татарстана.

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