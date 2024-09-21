Петтер Нортуг впервые с 2018 года выступит на открытии зимнего сезона в Бейтостолене

Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг впервые с 2018 года выступит на открытии зимнего сезона в Бейтостолене.

«Не могу дождаться, когда снова приеду в Бейтостелен и получу стартовый номер. Прошло несколько лет с тех пор, как я был там в последний раз», — приводит слова норвежца VG со ссылкой на телеканал TV 2.

По информации источника, 38-летний Нортуг на открытии сезона в Бейтостолене планирует выступить в спринте и индивидуальной гонке на 10 км.

Соревнования в Бейтостолене пройдут с 20 по 22 ноября. В первый день запланированы классические спринты, во второй – индивидуальные гонки на 10 км (женщины) и 15 км (мужчины) классическим стилем. В заключительный день спортсмены пробегут гонки с раздельным стартом (10/15 км) свободным стилем.