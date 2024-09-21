Лыжник Коростелёв: пусть ждут нас в Тронхейме на чемпионате мира

Двукратный чемпион России 2024 года и двукратный чемпион мира среди юниоров лыжник Савелий Коростелёв выразил уверенность в допуске сборной России на чемпионат мира — 2025, который пройдёт с 26 февраля по 9 марта.

— Скоро решится, будет ли у нас международный сезон. Насколько в этот раз веришь, что он будет?

— Всё так же и остаётся — пусть ждут нас в Тронхейме на чемпионате мира.

— Откуда в этом такая уверенность?

— Внутренний оптимизм, — приводит слова Коростелёва «Спорт-экспресс».

Российские лыжники не выступают на международных соревнованиях с 2022 года. Они пропустили чемпионат мира — 2023 в Планице (Словения).