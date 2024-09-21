Лыжник Коростелёв: у биатлонистов есть дядя Дима, который продавит любую трансляцию

Двукратный чемпион мира среди юниоров лыжник Савелий Коростелёв высказался по поводу отсутствия трансляций внутрироссийских соревнований по лыжным гонкам.
— Это очень странно и неприятно, что после предыдущего года, когда были хорошие трансляции, никто не соизволил их провести. Мы можем повлиять на это, говоря о проблеме. Но всё равно это немножко прерогатива других людей.
— У биатлонистов полноценные трансляции есть. Не завидно?
— У них есть дядя Дима [Губерниев], который продавит любую трансляцию. В целом не очень обидно, — приводит слова Коростелёва «Спорт-экспресс».
Ранее Савелий Коростелёв выразил уверенность в выступлении сборной России на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия).