«Возлюбить свои проблемы». Ступак — о проявлении своей идеологии в трудные моменты

Олимпийская чемпионка Пекина в эстафете лыжница Юлия Ступак в социальных сетях в завуалированной форме поделилась, как переживает тяжёлый момент в жизни.

«Мне иногда так много хочется рассказать. Но я, как всегда, завуалирую. Боль, которую я пережила недавно, — будет ещё долго сквозить. И в тот момент я думала, что спеть или танцевать уже не захочу. Да и вообще ничего не захочу! Прошло мало времени, но я выбираю жить эту жизнь в удовольствие. Это мой талант — радоваться жизни. Потому настроение: пусть она поёт! И пусть кайфует! Я дала себе три дня на то, чтобы морально себя испепелить и вновь вернуться к жизни. Так и произошло.

Моя идеология проста. Легко любить жизнь, когда всё «как по маслу». А ты попробуй возлюбить свои проблемы, свои травмы, свои потери, свою боль? Вот тут-то и скрыта любовь. И далеко не каждый её познает», — написала Ступак в социальных сетях.