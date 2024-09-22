Стина Нильссон выиграла свой первый старт после возвращения в лыжные гонки

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках шведка Стина Нильссон одержала победу в марафоне на дистанции 90 км на лыжероллерах. Она выиграла свой первый же старт после объявления об уходе из биатлона.

Нильссон победила в марафоне Klarälvsloppet классическим стилем, дебютировав за команду Team Ragde Charge. Она преодолела дистанцию 90 км за 3:56.03,2.

Стина Нильссон выступала в лыжных гонках до 2020 года. С сезона-2020/2021 шведка перешла в биатлон, но объявила о завершении биатлонной карьеры весной 2024 года. Она заявила о планах выступить в марафонской лыжной серии Ski Classics в следующем сезоне-2024/2025.