Чемпион ОИ Кристиан Хоффман принял участие в фестивале скайранниинга в Краснодарском крае

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Кристиан Хоффман принял участие в фестивале скайраннинга Бамбаки — 2024, который в эти дни проходит в посёлке Псебай Краснодарского края.

Австрийский лыжник принимал участие в двух дисциплинах альпинизма — в скайраннинг-гонке (24 км, набор высоты более 1350 м), а также в скайраннинг — вертикальный километр (5 км, набор высоты более 1030 м).

Хоффман выиграл вертикальный километр (44,09), а в скайраннинг-гонке занял третье место (2:22,43).

Напомним, Кристиан Хоффман участвовал в двух зимних Олимпийских играх. В 1998 году он выиграл бронзу в гонке на 50 км, в 2002 году — золото в гонке на 30 км свободным стилем после дисквалификации изначального победителя Йохана Мюлегга за применение допинга.