Тренер Егор Сорин отметил прогресс 20-летнего лыжника Савелия Коростелёва

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал выступление Савелия Коростелёва на летнем чемпионате России по лыжным гонкам.

«На данный момент видим у Савелия определённый прогресс по сравнению с прошлым сезоном. А специалисты в лыжероллерах соревнуются на других стартах. У них проще трассы и другие роллеры — скоростные. Их чемпионат России состоялся в июле в Дёмине под Рыбинском. В Тюмени выступали чистые лыжники», — приводит слова Сорина пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, в гонке на 20 км Коростелёв одержал победу, а Александр Большунов занял третье место.