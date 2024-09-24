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Тренер Егор Сорин отметил прогресс 20-летнего лыжника Савелия Коростелёва

Тренер Егор Сорин отметил прогресс 20-летнего лыжника Савелия Коростелёва
Егор Сорин
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал выступление Савелия Коростелёва на летнем чемпионате России по лыжным гонкам.

«На данный момент видим у Савелия определённый прогресс по сравнению с прошлым сезоном. А специалисты в лыжероллерах соревнуются на других стартах. У них проще трассы и другие роллеры — скоростные. Их чемпионат России состоялся в июле в Дёмине под Рыбинском. В Тюмени выступали чистые лыжники», — приводит слова Сорина пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, в гонке на 20 км Коростелёв одержал победу, а Александр Большунов занял третье место.

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