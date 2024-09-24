Егор Сорин — о Марии Истоминой: видно, что она хорошо поработала летом

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал выступление на летнем чемпионате России Марии Истоминой. Спортсменка завоевала две золотые медали.

«Раньше эта лыжница либо пропускала летние чемпионаты, либо выступала на них не слишком хорошо. Сейчас же без вопросов выиграла две гонки. Видно, что Маша хорошо поработала летом.

Ей 27 лет, и от неё давно ждут таких результатов, какие она показала на этот раз. Надеюсь, что в отсутствие прошлогоднего лидера Вероники Степановой Истомина и зимой будет обеспечивать высокий уровень женским стартам», — приводит слова Сорина пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Специалист также отметил прогресс 20-летнего лыжника Савелия Коростелёва, который обыграл на летнем ЧР Александра Большунова.