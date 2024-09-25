Чемпионка мира среди юниоров дель Рио: без России лыжные гонки совсем другие

Чемпионка мира 2024 года среди юниоров лыжница из Андорры Джина дель Рио заявила, что без российской сборной лыжные гонки стали другие.

— Ты хоть как-то следишь за тем, что происходит с российскими лыжами? Может быть, знаешь своих потенциальных соперниц? У нас сейчас очень сильные юниорки – Алина Пеклецова, Екатерина Никитина.

— К сожалению, ничего не знаю об этих спортсменках. Я иногда слежу за тренировками лыжниц из России в соцсетях, один раз в прошлом сезоне смотрела гонки с Кубка России. Но и всё.

— А что говорят про отсутствие россиян на международных стартах?

— Я скажу за себя: без России лыжные гонки совсем другие, — сказала дель Рио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.