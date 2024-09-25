Лыжница из Андорры Джина дель Рио: рассчитываю на серьёзные результаты на взрослом уровне

Чемпионка мира 2024 года среди юниоров лыжница из Андорры Джина дель Рио рассказала об отношении к лыжным гонкам в своей стране, а также о своих планах на будущее.

— Много ли было внимания со стороны СМИ — или поздравили и забыли?

— О моих выступлениях много писали в СМИ, о нашей лыжной команде узнали даже те, кто до этого не знал.

— Кто тебя спонсирует? Есть ли в Андорре какая-то поддержка лыжников от государства?

— У Федерации лыжных гонок Андорры есть частные спонсоры, а правительство страны предоставляет спортсменам стипендии.

— А где ты сейчас учишься?

— В одном из онлайн-университетов на финансовом факультете.

— В будущем рассчитываешь работать в этой области?

— Так далеко я не заглядываю. А в ближайшем будущем я рассчитываю достичь серьёзных результатов в лыжах уже на взрослом уровне. Я тренируюсь именно для этого, — сказала дель Рио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.