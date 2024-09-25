Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«На заре...» Александр Большунов провёл оригинальную тренировку с дочкой в коляске

«На заре...» Александр Большунов провёл оригинальную тренировку с дочкой в коляске
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года российский лыжник Александр Большунов разместил видео с утренней тренировки на своей странице в телеграм-канале. Спортсмен едет на велосипеде в тандеме с дочкой, которая находится в прицепленной коляске.

На видео наложена музыка из песни «На заре» группы «Альянс».

Напомним, Александр женат на Анне Жеребятьевой – бывшей лыжнице сборной России. Спортсмены впервые стали родителями в августе 2022 года. У них родилась дочь, которую назвали Евой.

Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На прошедшем чемпионате России – 2024 Большунов завоевал четыре золотые медали – в скиатлоне, коньковом спринте, командном спринте и эстафете.

Материалы по теме
Фото
Александр Большунов опубликовал милое фото с дочкой Евой
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android