Мама Йоханнеса Клебо подготовила специальный подарок для призёров ЧМ-2025 в Тронхейме

Элизабет Хёсфлот Клебо, мама пятикратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, сообщила о том, что обладателей медалей любого достоинства на предстоящем чемпионате мира — 2025 по лыжным гонкам в Тронхейме ожидает специальный приз в виде произведения искусства, наподобие того, который получали медалисты на прошедших Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Мы хотим, чтобы чемпионат мира охватил широкую аудиторию в регионе, а не только тех, кто интересуется спортом. Искусство также имеет вековую ценность, которая может сподвигать на подвиги и вдохновлять, и является формой общения, преодолевающей языковые барьеры. Победители чемпионата мира получат подарок, который они смогут сохранить у себя на всю жизнь.

Получить произведение искусства — это дополнительная ценность. Это то, чем вы можете наслаждаться всю оставшуюся жизнь, и Йоханнесу нравятся предметы искусства у себя дома. Если он поднимется на подиум на чемпионате мира, я считаю, что ему будет очень приятно», — приводит слова Элизабет Клебо Fondo Italia.

Отметим, что, согласно информации в официальном аккаунте чемпионата мира — 2025 в социальных сетях, вышеупомянутые призы будут представлять из себя художественные картины. Элизабет Хёсфлот Клебо является генеральным директором художественной галереи Kjøpmannsgata Ung Kunst (KUK) в Тронхейме.

Чемпионата мира — 2025 пройдёт с 26 февраля по 9 марта.