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Сергей Устюгов выиграл классический спринт на Открытом чемпионате РБ по лыжероллерам

Сергей Устюгов выиграл классический спринт на Открытом чемпионате РБ по лыжероллерам
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В Раубичах завершились мужские соревнования по спринту классическим стилем в рамках Открытого чемпионата Беларуси на лыжероллерах. Победу в них праздновал олимпийский чемпион из России Сергей Устюгов.

Второе место досталось также представителю России Андрею Краснову. Третьим стал ещё один россиянин Рифат Сафиуллин.

Открытый чемпионат республики Беларусь по лыжероллерам — 2024. Спринт, классический стиль:

  1. Сергей Устюгов (Россия)
  2. Андрей Краснов (Россия)
  3. Рифат Сафиуллин (Россия)

Напомним, 32-летний Cергей Устюгов не бежал на летнем чемпионате России по лыжным гонкам, который проходил в Тюмени с 15 по 18 сентября.

В прошедшем сезоне 32-летний Устюгов стал бронзовым призёром чемпионата России — 2024 в спринте. На Спартакиаде сильнейших — 2024 лучшим его результатом стало четвёртое место в 20-километровом скиатлоне. На этапах Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024 Устюгов лишь один раз попал на пьедестал почёта. В финальном этапе в Кировске он занял второе место в гонке преследования на 15 км свободным стилем.

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