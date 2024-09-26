Виктория Лукашова победила в классическом спринте Открытого чемпионата РБ по лыжероллерам

В Раубичах завершились женские соревнования по спринту классическим стилем в рамках Открытого чемпионата Республики Беларусь на лыжероллерах. Победу в них праздновала российская лыжница Виктория Лукашова.
Второе место завоевала белорусская спортсменка Анна Королёва. Бронза досталась ещё одной россиянке, Диане Соболевой.
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лыжероллерам — 2024. Спринт, классический стиль, женщины:
- Виктория Лукашова (Россия).
- Анна Королёва (Беларусь).
- Диана Соболева (Россия).
Ранее у мужчин в аналогичных соревнованиях победу праздновал российский олимпийский чемпион Сергей Устюгов.
Напомним, на данный момент российские и белорусские лыжники отстранены от международных соревнований из-за соответствующих рекомендаций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).