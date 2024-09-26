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Виктория Лукашова победила в классическом спринте Открытого чемпионата РБ по лыжероллерам

Виктория Лукашова победила в классическом спринте Открытого чемпионата РБ по лыжероллерам
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В Раубичах завершились женские соревнования по спринту классическим стилем в рамках Открытого чемпионата Республики Беларусь на лыжероллерах. Победу в них праздновала российская лыжница Виктория Лукашова.

Второе место завоевала белорусская спортсменка Анна Королёва. Бронза досталась ещё одной россиянке, Диане Соболевой.

Открытый чемпионат Республики Беларусь по лыжероллерам — 2024. Спринт, классический стиль, женщины:

  1. Виктория Лукашова (Россия).
  2. Анна Королёва (Беларусь).
  3. Диана Соболева (Россия).

Ранее у мужчин в аналогичных соревнованиях победу праздновал российский олимпийский чемпион Сергей Устюгов.

Напомним, на данный момент российские и белорусские лыжники отстранены от международных соревнований из-за соответствующих рекомендаций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

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