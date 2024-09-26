Норвежские лыжи и футбол лишатся крупного спонсора по окончании нынешнего сезона

Крупная энергетическая компания Equinor прекратит финансирование лыжных гонок и футбола в Норвегии по окончании нынешнего сезона.

По информации NRK, данное решение руководства компании связано с его желанием перенаправить финансовые средства на технологии и науку, чтобы упрочить собственные позиции в энергетической отрасли.

Напомним, Equinor стал третьей компанией, которая приняла решение отказаться от финансирования Федерации лыжных гонок Норвегии. Ранее аналогичный шаг сделали Sparebank1 и NorEngros.

«Считаю, основная причина в том, что они нашли более привлекательные цели для финансирования. Раньше лыжи были сравнимы с Формулой-1, когда [Петтер] Нортуг всех громил и Терезе [Йохауг] ему не уступала. В лыжах не хватает харизматичных, знаковых персон. Многие другие виды спорта и личности стали ярче и, возможно, интереснее для спонсорства», — приводит NRK слова социолога и специалиста по управлению репутацией Тронда Блиндхейма.