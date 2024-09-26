Елена Вяльбе рассказала о своём отношении к лыжероллерам

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о летних соревнованиях лыжников с использованием лыжероллеров.

«Я вообще никогда на лыжероллеры не обращаю внимания — это соревнование специально для тренеров. Чтобы они посмотрели, поняли, как работали летом. Роллеры — это очень большое отличие от лыж», — сказала Вяльбе в интервью YouTube-каналу «Тюменская арена».

Напомним, сегодня, 26 сентября, в Раубичах (Белоруссия) прошли соревнования в спринте классическим стилем в рамках Открытого чемпионата Республики Беларусь. У мужчин победу праздновал российский олимпийский чемпион Сергей Устюгов. Среди женщин первой стала также российская лыжница Виктория Лукашова.